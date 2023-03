Queixas por violência doméstica aumentam em Abrantes

As participações de casos de violência doméstica aumentaram no concelho de Abrantes com a Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes (REIVA) a receber no ano passado mais 82 mulheres que passaram a receber acompanhamento face ao mesmo período de 2021, revelou na última reunião da Câmara de Abrantes a vereadora da Acção Social, Raquel Olhicas.

Segundo a autarca, em 2021, a REIVA registou um total de 147 acompanhamentos, passando no ano seguinte a acompanhar 229 vítimas de violência doméstica, entre as quais 21 dizem respeito a novos casos.

Leia a notícia completa na edição semanal de O MIRANTE