Torres Novas distribui 126 mil euros por associações do concelho

A Câmara de Torres Novas, no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, decidiu atribuir 126.600 euros em subsídios às diversas associações e colectividades do concelho, informou a autarquia em comunicado. As propostas foram aprovadas na reunião privada do executivo realizada a 1 de Março.

A título de apoio institucional serão distribuídos 81 mil euros pelos ranchos folclóricos (450 euros mensais), bandas filarmónicas e Choral Phydellius (500 euros mensais). No que respeita a candidaturas a apoio pontual foram atribuídos ao Coral Sinfónico de Portugal 4.701 euros, ao Clube de Campismo Torrejano 406 euros, ao Choral Phydellius 5.278 euros, à Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense 153 euros, à Banda Operária Torrejana 759 euros, à Sociedade Filarmónica União Matense 210 euros, à Sociedade Filarmónica União Pedroguense 242 euros, ao CNE – Agrupamento 65 Torres Novas 1.301 euros, à Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol 1.118 euros, à Associação de Melhoramentos de Resgais 1.980 euros, à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcorochel 364 euros, à Sociedade Filarmónica Lealdade União Ribeirense 490 euros, ao Centro Social, Cultural e Recreativo de Liteiros 1.099 euros, ao Rancho Folclórico Os Camponeses de Riachos 3.306 euros, ao CRIT 492 euros, ao Rancho Folclórico de Torres Novas 2.269 euros, e ao Colectivo 249.823 euros.

O Clube de Campismo Torrejano irá receber cinco mil euros para fazer face aos encargos com a manutenção das instalações do Parque de Campismo Municipal; a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcorochel receberá um apoio mensal de 800 euros para manutenção das Piscinas de Alcorochel; e à Associação de Reformados e Pensionistas de Torres Novas caberá um apoio regular de 500 euros mensais.