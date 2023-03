V Samora Equestre promove o cavalo lusitano

A cidade de Samora Correia vai receber a quinta edição do Samora Equestre nos dias 26, 27 e 28 de Maio, no espaço do Samora Rural. A apresentação das coudelarias e a promoção dos cavalos da região, sobretudo do cavalo lusitano, são os principais objectivos do certame. Só na freguesia de Samora Correia existem mais de 20 coudelarias e criadores. Da programação fazem parte o concurso do poldro mamão lusitano (até seis meses de idade). Os animais a concurso vão ser julgados e classificados por um júri da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo de Puro Sangue Lusitano.

Em 2022, o Samora Equestre contou com 46 animais a concurso. Este ano, a Junta de Freguesia de Samora Correia, que promove o evento, quer ultrapassar esse número. Do programa faz parte ainda um colóquio e um espectáculo equestre. As crianças vão poder participar no baptismo equestre e montar a cavalo pela primeira vez, com o acompanhamento dos equitadores.