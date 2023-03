Coruche promove a sustentabilidade ambiental na Semana Verde

Coruche assinala até 31 de Março a Semana Verde com várias iniciativas sob o mote da preservação e regeneração da biodiversidade. As acções decorrem sobretudo nas escolas assinalando os dias internacionais da Felicidade, da Árvore, da Água, da Meteorologia e do Estudante. O objectivo principal é sensibilizar a comunidade educativa e o público em geral para as questões da sustentabilidade ambiental, motivando a população do concelho a tornar-se ecologicamente mais consciente.

Ao longo da semana vai ser hasteada a Bandeira Verde Eco-Escolas em todas as creches municipais, jardins-de-infância e escolas do concelho distinguidas pela Associação Bandeira Azul pela Europa, do Programa Europeu de Educação Ambiental. Estão ainda previstas várias actividades e workshops destinados à comunidade educativa com parceiros e entidades promotoras de acções de sensibilização ambiental.

Dia 20 de Março celebra-se o Equinócio da Primavera e o Dia Internacional da Felicidade com a sessão de animação de leitura “Quem conta um conto… acrescenta um ponto!”, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, dirigido para as escolas. O Dia Mundial da Árvore assinala-se a 21 de Março, logo às 10 horas, com a plantação de Árvores na Herdade dos Concelhos pelos alunos da EB1 de Erra. O Município de Coruche associa-se também à organização global de conservação de natureza WWF (World Wide Fund For Nature) e à iniciativa internacional Hora do Planeta, assumindo o compromisso de desligar as luzes do edifício dos Paços do Concelho e do Parque do Sorraia durante a Hora do Planeta, entre as 20h30 e as 21h30 de dia 25 de Março.

A 27 de Março reitera-se o Encontro Eco-Escolas - Guardiões do Planeta no Observatório, mas para alunos da EB1 de Coruche e do Núcleo Escolar de Fajarda. De de 27 a 31 de Março são levadas a cabo acções de sensibilização sobre compostagem com a Ecolezíria junto da comunidade escolar.