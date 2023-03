Mais de 2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável

No mundo cerca de 2,2 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável e 4,2 mil milhões não têm saneamento adequado, e, além disso, as alterações climáticas e a utilização cada vez mais intensiva da água têm deixado marcas, pois mais de duas mil milhões de pessoas vivem em países com um elevado nível de “stress” hídrico, alertou em comunicado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a propósito do Dia Mundial da Água, que se comemora nesta quarta-feira, 22 de Março.

Este ano a data comemorativa, que foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 1992, tem como tema “Acelerar a mudança para resolver a crise de água e saneamento”, e o que se pretende é a união de esforços com vista a alcançar o objectivo de desenvolvimento sustentável que permita que haja água e saneamento para todos até 2030.

Em Portugal a APA, enquanto Autoridade Nacional da Água, refere que “neste novo ciclo de planeamento das regiões hidrográficas é preciso mudar o paradigma e apostar na eficiência que leve à diminuição dos volumes de água naturais captados, estimulando à eficiência, à adequação das culturas para enfrentar as alterações climáticas”.

Defende ainda na mesma nota a “aposta de novas origens como seja a reutilização, que poderá ter investimentos iniciais elevados, mas depois tem a garantia permanente de caudais. Como a água não é só nossa, é preciso garantir de forma efectiva os caudais ecológicos nos rios, que devem continuar a fluir da nascente até à foz e na continuidade fluvial, removendo obstáculos obsoletos e garantindo a mecanismos que permitam ultrapassar os obstáculos que sejam necessários para a resiliência dos territórios, como por exemplo as passagens para peixes”.