Multado por excesso de velocidade na A1 com motorizada que não sai da garagem há anos

Fernando Duarte nem quis acreditar quando há cerca de uma semana recebeu uma carta para pagar uma multa de 120 euros por circular em excesso de velocidade na auto-estrada com a sua motorizada que não sai da garagem há mais de dois anos. Na carta vem a foto da matrícula a informar que a motorizada foi apanhada pelo radar a circular na auto-estrada do Norte (A1) no dia 23 de Julho de 2022, pelas 23h23, a 164km/hora. No entanto, a velhinha motorizada de Fernando Duarte, de marca Sachs, estava na garagem, em Salvaterra de Magos, nesse dia. E a velocidade que atinge está muito longe desse registo.

“Sei que é um engano porque a fotografia que vem na carta é de um carro e depois em baixo diz que é da classe dos ciclomotores. Onde as autoridades viram um oito é na realidade um zero. Todos erramos mas é preciso cuidado com estas situações porque tinha um prazo de 48 horas para contestar a multa e não sabia onde me dirigir. Tive que me deslocar à polícia em Vila Franca de Xira para preencher os papéis para contestar a multa. Estas coisas custam dinheiro e se não reclamasse eram pontos na carta que me iriam retirar”, lamenta Fernando Duarte, de 59 anos, a O MIRANTE.

Fernando Duarte diz que quis tornar pública esta situação para que as pessoas, sobretudo as mais idosas, tenham cuidado e não paguem multas sem terem a certeza que a matrícula está correcta. O reformado, que vive em Salvaterra de Magos depois de 30 anos emigrado em Inglaterra, confessa que ficou incomodado com a situação porque inicialmente teve dificuldade em perceber a que veículo a coima se referia. “Pensava que era um carro, porque na fotografia vê-se que é um carro. Primeiro que eu entendesse que se estavam a referir à minha motorizada”, conta.

O MIRANTE contactou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), através de email, que respondeu referindo que “existiu um lapso na recolha da matrícula, a qual não corresponde ao veículo fiscalizado em excesso de velocidade”. A ANSR acrescenta que “a situação foi colmatada não se verificando a produção de quaisquer efeitos jurídicos tendo procedido ao arquivamento do processo e irá informar o cidadão para que desconsidere a notificação efectuada”.