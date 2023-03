Ourém já atribuiu 1,3 milhões no apoio à natalidade e infância

Quatro anos depois da implementação da Medida de Apoio à Natalidade e Infância, o município de Ourém já atribuiu 1,3 milhões de euros a agregados familiares com residência fiscal no concelho.

Quatro anos depois da implementação da Medida de Apoio à Natalidade e Infância, o município de Ourém já atribuiu 1,3 milhões de euros a agregados familiares com residência fiscal no concelho. “Esta é uma medida devidamente implementada e executada no município, que se tem traduzido num grande apoio para as famílias e o balanço é extremamente positivo com um apoio de mais de um milhão de euros e mais de mil candidaturas aprovadas “, revela Luís Albuquerque, presidente da autarquia.

De acordo com as condições estabelecidas no regulamento, a comparticipação pode oscilar entre os 500 e os 800 euros por ano, dependendo do rendimento per capita do agregado familiar. O montante do apoio é pago em duas tranches e sob a forma de reembolso de despesas elegíveis, referentes à aquisição de bens e serviços destinados à criança, realizadas em estabelecimentos e instituições a operar em território concelhio.