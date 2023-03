Prisão preventiva para o avô que matou a neta em Vialonga

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures decretou prisão preventiva para o homem de 69 anos indiciado pelo homicídio da neta de 7 anos, com quem habitava em Vialonga. A medida de coacção enquanto aguarda julgamento foi decretada esta terça-feira, dia 22 de Março. Segundo informação do tribunal, a prisão preventiva vai ser cumprida em hospital prisional.

O tribunal entendeu “estarem verificados os perigos de continuação da actividade criminosa e o perigo de perturbação grave da ordem e da tranquilidade pública". Durante o interrogatório judicial o suspeito remeteu-se ao silêncio.

Recorde-se que o crime ocorreu no dia 14 de Março quando Lara foi morta com uma arma branca, pelo avô, com quem vivia na mesma casa no Bairro Residencial da Icesa, em Vialonga. Na altura, a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, referiu que a criança coabitava com o avô e a mãe, não sendo conhecido qualquer “contexto de violência doméstica”.

Depois de cometer o crime, o homem tentou o suicídio, mas sem sucesso. O interrogatório judicial só foi concretizado terça-feira, dia 21, tendo em conta que o homem estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.