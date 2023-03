Vila Franca de Xira planta 93 árvores para assinalar Dia Internacional da Floresta

No âmbito do Dia Internacional da Floresta o município de Vila Franca de Xira realizou uma acção de plantação de 93 árvores por todo o concelho juntamente com a comunidade escolar. A acção teve início no Forte da Casa.

Em comunicado o município explica que irá promover também outras acções de plantação de árvores, quer no interior dos equipamentos escolares quer em diversos espaços verdes públicos do concelho entre 21 e 25 de Março. Os trabalhos de preparação das covas de plantação e a própria plantação das árvores serão acompanhados por técnicos municipais. Na acção vão participar alunos da escola básica dos segundos e terceiros ciclos Soeiro Pereira Gomes de Alhandra, escola básica da Quinta de São Sebastião na Castanheira do Ribatejo, escola básica da Vala do Carregado, escola básica de Povos, escola básica nº1 Dr Sousa Martins do Bom Retiro (VFX), escola básica nº4 da Bolonha em Vialonga, as escolas secundárias de Vialonga e Forte da Casa, Escola do Bom Sucesso em Alverca do Ribatejo e escola básica dos segundos e terceiros ciclos Pedro Jacques Magalhães em Alverca do Ribatejo.

“Com esta iniciativa pretende-se sensibilizar os alunos e professores para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos, envolvendo-os nas etapas iniciais de plantação e no acompanhamento e monitorização do seu crescimento futuro”, explica a câmara em comunicado.

O município, recorde-se, também apresentou uma candidatura ao programa React EU - Soluções de Base Natural onde pretende obter apoio para criar uma ilha de sombra com 260 árvores autóctones no Forte da Casa.