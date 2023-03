Águas do Ribatejo realizou iniciativas para alertar para a importância da água

A empresa intermunicipal Águas do Ribatejo comemorou o Dia Mundial da Água, que se assinalou a 22 de Março, com acções de sensibilização para estudantes com o objectivo de alertar para a redução do consumo e do desperdício de água. As iniciativas decorreram nos sete concelhos abrangidos pela empresa: Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Benavente, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Os jovens levaram para casa a “missão” de sensibilizar pais, irmãos, avós, e todos os que vivem à sua volta, para a temática.

A campanha de sensibilização envolveu a iniciativa “H2OFF”, onde os clientes e consumidores foram convidados a manter as torneiras fechadas durante uma hora entre as 22h00 e as 23h00 de 22 de Março. Foi realizada a plantação e rega de árvores com recurso a águas reutilizadas após tratamento nas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Decorreram debates sobre a importância da água e o compromisso dos seus utilizadores dedicados aos alunos de cidadania do 9º ano em várias escolas. Realizaram-se visitas de estudo a ETA e ETAR que cuidam das águas cinzentas após utilização em casa, na escola, nos equipamentos colectivos e nas empresas. Houve campanhas de sensibilização para o bom uso da água nas redes sociais e órgãos de comunicação social locais e regionais e divulgação de vários vídeos sobre os sistemas de abastecimento e saneamento com projectos de inovação no canal Youtube da AR.