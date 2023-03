O evento contará com animação para crianças, desfile de cães e oferta de brindes, comida e bebida a todos os participantes

Canil de Santarém organiza Arraial do Cão

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) promove, na tarde de sábado, 25 de Março, o “Arraial do Cão”, para “dar a conhecer as novas condições do Canil Municipal e os animais maravilhosos que tem para serem adotados”.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Santarém afirma que o evento contará com animação para crianças, desfile de cães e oferta de brindes, comida e bebida a todos os participantes.