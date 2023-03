Deputados do PSD realizam visita de um dia ao concelho de Tomar

Comitiva do Partido Social-Democrata teve como objectivo conhecer o território, o trabalho das instituições, empresas e de fortalecer o contacto directo com a comunidade.

Os deputados do PSD à Assembleia da República eleitos pelo distrito de Santarém visitaram o concelho de Tomar a convite concelhia do partido com o objectivo de dar a conhecer o território, o trabalho das instituições, empresas e de fortalecer o contacto directo com a comunidade. O programa da visita foi extenso, passando por diversos sectores de actividade e várias freguesias.

A comitiva reuniu com entidades, começando pela Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode, o Lar de São Pedro e a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, havendo ainda oportunidade para uma visita ao espaço onde estão a ser realizadas as flores para a Festa dos Tabuleiros na Rua dos Arcos. A tarde foi dedicada ao tema da segurança, com visitas e reuniões com a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana, com vista a conhecer de perto o trabalho e as necessidades das entidades responsáveis pela segurança no concelho.

No final da jornada, a Comissão Política do PSD de Tomar fez um balanço muito positivo da visita, considerando que a mesma foi essencial para dar conhecer as necessidades da população e colaborar com os deputados na procura de soluções para os projectos e problemas identificados.