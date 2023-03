Feira da Educação e do Empreendedorismo em Santarém

Certame é organizado pela Câmara de Santarém pela Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo e é direccionado para alunos do 9.º e do 12.º ano

A Feira da Educação e do Empreendedorismo (Inter-Educa) vai realizar-se de 30 de Março a 1 de Abril, em Santarém, visando dar a conhecer aos alunos do 9.º e do 12.º ano de escolaridade as saídas ao nível do ensino profissional e superior.

Organizada pela Câmara de Santarém e pela Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lezíria Tejo e Médio Tejo, o evento vai juntar instituições de ensino e empresas da região, estando agendadas palestras, mesas redondas e visita a uma empresa do concelho, a Fravizel, em Alcanede

O vice-presidente da Câmara de Santarém, que tutela o pelouro da Educação, explicou na última reunião do executivo municipal que a iniciativa tem como objectivo mobilizar os agentes da Educação e as empresas do concelho e, simultaneamente, destacar a necessidade de adaptar as ofertas educativas às necessidades das empresas. “Esta iniciativa é mais uma demonstração de que a Educação é uma prioridade para este executivo”, sublinhou João Teixeira Leite.

A abertura da feira está marcada para quinta-feira, dia 30 de Março, às 10h00, na Casa do Campino, e para além das palestras e mesas redondas, conta, desde já, com a participação de stands de quinze entidades. ligadas ao ensino, à gestão escolar e metodologias de ensino. Às 11h00, tem início a visita à Empresa Fravizel, em Alcanede, seguida de Mesa Redonda “A Educação como parceira do desenvolvimento da Economia Local”, a partir das 14h00, com intervenção inicial de Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, Vice-Presidente do Município de Santarém, com o Pelouro da Educação, Rui Pires, Presidente da FAPOESTEJO.

A Mesa Redonda será moderada por Vânia Horta, Chefe da Divisão de Educação e Juventude do Município de Santarém, e conta com a participação de Eliseu Frazão, CEO do Grupo Fravizel, Francisco Luís, COO do Grupo Mocapor, João Moutão, Presidente do IPS - Instituto Politécnico Santarém, Filipa Martinho, Administradora do ISLA Santarém, e de José Avelino, Diretor do Centro de Formação da Lezíria do Tejo.

Esta iniciativa prossegue no dia 31, dedicada às escolas e seus alunos, a partir das 10h00, com abertura da feira. Às 10h30, tem início a Conferência "Os desafios da Educação e o seu contributo para a Empregabilidade”, a cargo de David Justino. A partir das 15h00, decorre uma Mesa Redonda sobre “O Ensino Profissional e os seus principais desafios”, moderada por Margarida da Franca, Diretora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, e que conta com a participação de Pedro Moisés da FAPOESTEJO, João Seabra, Presidente da Associação de Estudantes da Escola Dr. Ginestal Machado, Alexandra Figueiredo, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional – ANQEP, Conceição Silva, Diretora Regional do IEFP, Salomé Rafael, Diretora da Escola Profissional Vale do Tejo – EPVT, Martinha Duro, Diretora da Escola Profissional ETPR, e de José Frias Gomes, do CENFIM - Núcleo Santarém.

No dia 1 de Abril, a abertura da Feira tem lugar a partir das 11h00, dedicada às famílias e alunos. Às 15h00, tem início a Palestra: “Estudar ou trabalhar? Empreender!”, a cargo de Francisco Serralheiro e João Mateus do “Ginásio do Empreendedor”. Pelas 16h00 tem início o Workshop "Como criar o teu negócio pelo empreendedorismo". O certame encerra às 18h00.