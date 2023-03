Jornadas Parlamentares do PS em Tomar durante dois dias

Grupo parlamentar do PS vai reunir em Tomar nos dias 27 e 28 de Março, com o encerramento dos trabalhos a ser feito pelo secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa

O secretário-geral socialista, António Costa, encerra na terça-feira, 28 de Março, em Tomar, dois dias de Jornadas Parlamentares do PS que terão como tema principal a questão do “Estado ao serviço dos cidadãos – simples, célere e eficiente”. Na segunda-feira, primeiro dia de jornadas, a sessão de abertura terá a habitual intervenção do líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, mas também as das ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, do deputado Hugo Costa, também presidente da Assembleia Municipal de Tomar, e da presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.

Ao jantar, no primeiro dia, que começa com visitas dos deputados socialistas a empresas, entidades e territórios do distrito de Santarém, a intervenção de fundo caberá ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Ainda em relação ao programa de segunda-feira, a partir das 17h30, serão promovidos três painéis de debate em simultâneo e que serão dedicados aos seguintes temas: “Acesso para todos: repensar o atendimento público”; “Interoperabilidade e partilha de dados, uma só Administração Pública”; e “Serviços proativos, o digital a simplificar a vida das pessoas e empresas”.

Na terça-feira, Eurico Brilhante Dias fará a abertura dos trabalhos com uma intervenção sobre “os serviços públicos e o Estado Social”, seguindo-se um debate sobre a “Reforma do Estado e relacionamento do Estado com os cidadãos”. Este último painel, de acordo com o programa divulgado pelo PS, terá as participações da eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques, e de Yolanda Martinez, especialista em 'governance' digital.

Neste painel estarão também a deputada e antiga ministra socialista Alexandra Leitão e o secretário de Estado Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe Campolargo, cabendo a sua moderação à deputada e ex-secretária de Estado Fátima Fonseca.