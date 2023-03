Município de Ourém vai ter estatuto fundador da Fundação de Serralves

A última reunião do executivo municipal de Ourém, que se realizou na segunda-feira, 20 de Março, aprovou a proposta de protocolo entre o município e a Fundação de Serralves. O documento surge no seguimento de um convite endereçado à autarquia no sentido de integrar um conjunto restrito de municípios com estatuto de fundador da instituição de utilidade pública. “Pareceu-nos muito interessante que o município pudesse estar associado a uma fundação com a importância de Serralves”, adianta Luís Albuquerque, presidente da autarquia, que considera ainda que “o convite endereçado se deve, em parte, à significativa acção cultural desenvolvida em Ourém e ao reconhecimento da qualidade do trabalho”.

Este entendimento tem ainda por base a convergência de perspectivas quanto à importância da cultura na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e na promoção do desenvolvimento económico e social. O Protocolo de Fundador, recém-aprovado, implica o pagamento de 100 mil euros por um período de quatro anos e conferirá ao município um estatuto que lhe atribuirá um conjunto de regalias associadas a visitas de estudo, exposições itinerantes nos espaços municipais, assim como entradas na fundação a preços mais acessíveis, numa instituição que desenvolve uma forte acção pedagógica que abrange anualmente mais de 180 mil jovens em articulação com as escolas. O assunto será agora remetido à assembleia municipal por força da plurianuidade inerente.