Tomar compra água três vezes mais cara do que a região de Lisboa

A presidente da Câmara Municipal de Tomar defende uma tarifa única de água para o país. Anabela Freitas (PS) diz que não é admissível, num país que deve primar pela coesão territorial, que as regiões com mais população tenham mais benefícios no que diz respeito aos valores praticados para compra de bens para consumo, nomeadamente de água. Segundo a autarca explicou, numa conferência a propósito do Dia Mundial do Consumidor, que se realizou a 17 de Março no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, o município de Tomar paga três vezes mais pela água à entidade que a fornece em alta do que Lisboa, cuja região é abastecida em parte pela barragem de Castelo do Bode. “Este tipo de modelo deve exigir que haja equilíbrio entre todas as partes. Bem sei que Lisboa tem mais população, mas os custos de transporte de água para o concelho de Tomar também são muito inferiores. As coisas têm de ser compensadas”, referiu.

