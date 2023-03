120 alunos envolvidos nas sessões distritais do Parlamento dos Jovens

“Saúde Mental nos Jovens – Que Desafios, Que Respostas?” foi o tema das sessões distritais do projecto Parlamento dos Jovens que decorreram em Santarém nos dias 13 e 14 de Março. A primeira sessão, destinada ao ensino básico, decorreu no Teatro Sá da Bandeira e foi presidida por Laura Silva, estudante da Escola Secundária Sá da Bandeira, na qualidade de presidente da Assembleia do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico, contando também com a presença de Francisco Dinis, deputado da Assembleia da República.

A segunda sessão, que teve lugar na Casa do Campino, foi dirigida a alunos do ensino secundário e contou com a presença de Inês Barroso, deputada da Assembleia da República, tendo sido presidida por Henriqueta Henriques, estudante do Centro de Estudos de Fátima e presidente da Assembleia do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário.

Participaram 120 jovens provenientes de vários concelhos e escolas do distrito de Santarém, cada uma com dois deputados efectivos e um suplente. Dos trabalhos destas duas assembleias saiu um projecto de recomendação que vai ser defendido na fase nacional do Parlamento dos Jovens, representando o círculo eleitoral de Santarém.

Ambas as sessões contaram com a presença do vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, de Bruno Santos, delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, e de Eduarda Marques, directora regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude, entre outras entidades.