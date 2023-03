Bloco de partos e urgência de obstetrícia com constrangimentos em Abrantes

Centro Hospitalar do Médio Tejo avança que o Bloco de Partos e o Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Abrantes do CHMT vão sofrer constrangimentos este fim de semana, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva (DE) do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A partir das 9h00 de sexta-feira, dia 24 de Março, até às 09h00 de segunda-feira, dia 27 de Março, o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos da Unidade de Abrantes do CHMT não receberá utentes – ambulâncias e utentes que se dirijam directamente à instituição pelos seus meios. As utentes que necessitem de assistência médica deverão deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém.