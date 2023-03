Dançarém é um novo projecto de dança que desmistifica o folclore

O Dançarém é uma associação recente que preserva as danças ribatejanas, da Europa e do Mundo. Mariana Inácio, 40 anos, licenciada em animação sociocultural, é de Almeirim e faz parte do grupo de cinco amigos que criou o projecto, no qual é tesoureira. Neste momento a associação tem três dezenas de alunos e dispõe de aulas às terças-feiras na Sociedade Recreativa Operária, em Santarém. A presidente é Fátima Vargas e o vice-presidente Diogo Vargas. Constituem ainda o grupo Diana Vargas e David Rodrigues.

O grupo actuou no último dia das Festas de S. José, em Santarém, e foram vários os que estavam de passagem que se quiseram juntar para dançar modas como a Erva Cidreira, tradicional do Rancho Folclórico de Almeirim. “Temos um grande amor pelas danças tradicionais, folk e do ribatejo, e não havia nada do género no distrito”, explica Mariana Inácio. O grupo está integrado nas actividades do In.Santarém e promove um festival anual que se designa “Dançarão”, que teve a primeira edição no ano passado em Valada, concelho do Cartaxo. Neste festival estiveram cerca de duas mil pessoas de Espanha, França, Bélgica e Alemanha.

A tesoureira explica que este “é um projecto de integração que vai ao encontro da comunidade para não deixar morrer as tradições”. O grupo tem feito recolhas de danças junto dos ranchos folclóricos do distrito de Santarém e quer desmistificar a ideia de que no folclore se tem de estar trajado e respeitar uma conduta. Além disso, o grupo integra membros de outras associações, como da Orquestra Típica Scalabitana

A associação, que vai completar um ano em Maio, espera consolidar-se. Jorge Almeida, 59 anos, professor de dança em Lisboa, é um dos que se interessou pelo projecto e costuma participar uma vez por mês nas actividades do Dançarém.