Deputados preocupados com Saúde em VFX 

Deputados do Partido Socialista estiveram reunidos com a administração do Hospital de VFX e a direcção executiva do ACES Estuário do Tejo

Dar entrada nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira com um princípio de acidente vascular cerebral (AVC), esperar 16 horas para ser atendido e acabar por ir embora sem ter uma resposta não é aceitável e é preciso introduzir rápidas melhorias no funcionamento da rede de saúde no concelho. A convicção é de alguns deputados socialistas eleitos pelo círculo de Lisboa que estiveram reunidos na segunda-feira, 20 de Março, com a administração do hospital da cidade e a direcção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo.

