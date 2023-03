Detido em Alpiarça por tráfico de estupefacientes

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve em flagrante um homem, de 38 anos, por tráfico de estupefacientes no concelho de Alpiarça. A detenção ocorreu a 22 de Março no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade. Os militares verificaram um veículo suspeito e sem matrícula na via pública tendo abordado o indivíduo que adoptou um comportamento suspeito.

O detido tinha na sua posse 199 doses de haxixe; 22 doses de liamba (folhas); 22 doses de MDMA; 21 comprimidos de ecstasy; três balanças de precisão; um telemóvel; um cachimbo; dois trituradores de estupefaciente e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. O indivíduo foi presente ao Tribunal Judicial de Almeirim para aplicação das medidas de coacção.