Faltam residências para pessoas com deficiência

APPACDM do Vale de Santarém conta actualmente com 25 utentes portadores de Trissomia 21 ou Síndrome de Down

Em Portugal, as estatísticas apontam para que um em cada 800 bebés nasça com Trissomia 21. O MIRANTE assinala o Dia Internacional do Síndrome de Down, que se comemora a 21 de Março, com uma reportagem que desmonta estigmas e preconceitos.

Ana Silva tem 47 anos e é responsável por atender o telefone e abrir a porta na delegação de Santarém da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental). É o rosto e a voz da instituição no Vale de Santarém e diz, com orgulho, que adora a sua cara. Além disso, integra os grupos de poesia, teatro, coro, pratica natação e faz tapetes de arraiolos. “A Trissomia 21 não me impede de fazer nada. Consigo fazer tudo. Não existem diferenças nem complexos, só na cabeça de algumas pessoas”, afirma a O MIRANTE com um sorriso rasgado.

