ISLA Campus é referência no centro de Santarém

As novas instalações do ISLA Santarém, situadas no antigo edifício dos CTT, foram inauguradas na tarde de quinta-feira, 16 de Março, com a presença de todo o executivo da Câmara de Santarém, vários autarcas da região, dirigentes de instituições do concelho, entre outras personalidades. A partir de agora toda a comunidade académica do ISLA Campus terá mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer.

Domingos Martinho e Filipa Martinho, director e delegada da administração do ISLA Santarém, falaram a O MIRANTE no final da iniciativa sobre o posicionamento da instituição na região, projectos futuros, entre outros assuntos. Domingos Martinho refere que a inauguração do espaço no centro histórico da cidade transmite uma mensagem “de confiança, de acreditar na cidade e na região”.

