Refeitório municipal de Santarém já reabriu

O refeitório da Câmara de Santarém já reabriu após ter estado cerca de um mês encerrado por falta de cozinheiros. Segundo informou na última reunião de câmara o vereador Diogo Gomes, a confecção das refeições ficou garantida a partir de dia 15 de Março com recurso a serviços externos. São disponibilizados dois pratos e cem refeições diárias e, segundo o autarca, alguns utentes têm elogiado o serviço.

A baixa da única cozinheira que ainda estava ao serviço obrigou o município a encerrar o refeitório em meados de Fevereiro. Diogo Gomes já tinha alertado semanas antes para as dificuldades em encontrar pessoal para garantir o funcionamento do refeitório, que, antes de fechar, já tinha reduzido a oferta devido à escassez de pessoal.

Na reunião de câmara de segunda-feira, 20 de Fevereiro, uma funcionária aposentada do município e habitual utilizadora do refeitório, Maria Antónia Lança, foi expressar o seu protesto perante a vereação relativamente ao fecho do refeitório, referindo que a situação estava a prejudicar funcionários e reformados com baixos rendimentos que ali fazem as suas refeições a preços mais em conta. Cada refeição custa 2 euros.