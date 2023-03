Santarém acarinha ideia de acolher museu nacional da tauromaquia

A Câmara de Santarém vê com bons olhos a criação, na cidade, de um museu de âmbito nacional dedicado à tauromaquia. Esse cenário foi abordado durante uma reunião com diversos agentes ligados à festa brava que decorreu na cidade durante as Festas de São José e, na última reunião do executivo municipal, o presidente da autarquia, Ricardo Gonçalves, foi claro: “Um museu nacional da tauromaquia em Santarém é algo que todos devemos acarinhar”. O assunto tinha sido suscitado minutos antes pelo vereador Diogo Gomes, que deu conta da sua participação nesse encontro ligado ao sector taurino, garantindo que estão “todos unidos na defesa das nossas tradições”. Refira-se que no domingo, 19 de Março, estiveram mais de 10 mil pessoas a assistir à corrida de toiros que se realizou na Monumental Celestino Graça.

Santarém pode aproveitar a indecisão de Vila Franca de Xira para acolher esse espaço dedicado à memória da tauromaquia. Tal como O MIRANTE deu nota, em Junho de 2022, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, garantia que vai abrir o museu só não sabe quando. Depois de avanços e recuos na última década, polémicas entre aficionados e do anterior presidente Alberto Mesquita ter atirado a toalha ao chão, o novo presidente do município garante que o museu é para avançar e deixou a dica de que a localização cada vez mais provável será a Praça de Toiros Palha Blanco.

“Vamos construir e abrir o museu logo que isso seja possível. É um trabalho que está a ser feito com a sociedade civil, seguindo um programa funcional cuja base está praticamente definida e será adaptada às novas tecnologias e aos novos tempos”, explicou o autarca de Vila Franca de Xira em reunião de câmara. Fernando Paulo Ferreira diz que das conversações havidas com o Provedor da Misericórdia de Vila Franca de Xira, a dona da praça de toiros, “há convergência no interesse e possibilidade” de vir a instalar o museu na praça. A discussão estava, segundo o autarca, em cima da mesa.