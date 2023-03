Santarém precisa de fazer mais pelos seus estudantes

Falta de transportes, de habitação e de espaços próprios para utilização dos estudantes foram alguns dos temas debatidos numa conferencia realizada no Politécnico de Santarém a propósito do Dia Mundial do Estudante.

A Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP), realizou nesta sexta-feira, 24 de Março, uma conferência na Escola Superior de Educação com o tema “Atrair jovens para cidades perto das grandes áreas metropolitanas”. O debate teve a assistência de cerca de duas dezenas de alunos do Instituto Politécnico de Santarém, quase todos naturais de outros concelhos, que alertaram para o facto de existirem algumas lacunas na cidade que condiciona a permanência futura dos estudantes, nomeadamente em relação à falta de habitação e de transportes. Enquanto alunos, também se queixaram de não existirem espaços próprios na cidade para estudarem ou conviverem.

Ricardo Gonçalves, presidente do município, e João Moutão, presidente do IPS, responderam às questões e nomearam as vantagens de construir um futuro na região de Santarém, sublinhando também alguns aspectos a melhorar. Ricardo Gonçalves diz que Santarém precisa de fazer mais pela comunidade académica, salientando que os estudantes também têm que se integrar na comunidade e ajudar a desenvolvê-la.

Uma reportagem que pode ler desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.