Traficante de Vila Franca de Xira em prisão preventiva

Suspeito foi apanhado com mais de 1.450 doses de estupefacientes.

Um homem de 31 anos suspeito de tráfico de droga foi detido pela Guarda Nacional Republicana no dia 22 de Março, quarta-feira, no concelho de Vila Franca de Xira. Foi apanhado com 1.450 doses de material estupefaciente e vai agora aguardar julgamento em prisão preventiva, decretada na tarde de quinta-feira, 23 de Março, pelo Tribunal Judicial de Loures.

No decorrer de uma acção de patrulhamento os militares da guarda perceberam que o homem ao aperceber-se da presença da GNR adoptou comportamentos suspeitos e, quando foi abordado, a GNR acabou por perceber que o suspeito estava na posse de uma embalagem contendo droga. Após novas diligências policiais com o apoio do Destacamento de Intervenção e o Núcleo de Investigação Criminal da GNR foi feita uma busca domiciliária, culminando na apreensão de material associado ao tráfico e ainda 1.371 doses de haxixe, 53 doses de cocaína, 32 doses de crack e 840 euros em dinheiro.