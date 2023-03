Antiga escola de Liteiros reabre para receber crianças nas férias da Páscoa

partilhe no Facebook

A antiga Escola Básica de Liteiros, no concelho de Torres Novas, está fechada há dois anos mas vai reabrir portas, pelas mãos da associação Sementes, de 3 a 14 de Abril para receber crianças entre os cinco e os nove anos, das 08h30 às 17h30.

O objectivo, refere a associação em comunicado, passa por “dar tempo e ferramentas” para que as crianças se possam “debruçar sobre temas do seu interesse, que nem sempre têm oportunidade de explorar durante o ano lectivo”.

Ana Soares, fundadora da Sementes e professora do primeiro ciclo, explica que as crianças vão poder escolher temas que querem explorar, podendo fazê-lo em grupo ou individualmente, e “delinear algumas questões a que pretendem responder com o seu projecto” e irão tocar várias áreas curriculares, garantindo a interdisciplinaridade.

A participação implica o pagamento de valores mediante o tempo escolhido e que inclui todos os materiais necessários à execução dos projectos, frutas e snacks biológicos e as actividades extra como a dança, artes plásticas e mercado de trocas.