Carlos Cortes tomou posse como Bastonário da Ordem dos Médicos

Director do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi eleito bastonário da Ordem dos Médicos e tomou posse a 15 de Março.

O conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) esteve presente na tomada de posse do novo Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Eleito no passado dia 16 de Fevereiro, para um mandato de três anos, Carlos Cortes é profissional dos quadros do CHMT desde 2011. Desde essa data assumiu a direcção do Serviço de Patologia Clínica e do Departamento de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica do CHMT.

Nas Unidades do Médio Tejo, Carlos Cortes tem sido responsável pela gestão de um dos Serviços de Patologia Clínica mais diferenciados do país e que mais se destacou na linha da frente no combate à COVID-19. Na sua primeira intervenção oficial como bastonário afirmou: "não contem comigo para o conflito permanente, mas contem comigo para ser permanentemente exigente". Carlos Cortes assumiu ainda o compromisso de “edificar pontes, de valorizar o diálogo e de construir, ou ajudar a construir, as soluções que o país precisa”.

O clínico promete uma liderança independente e interventiva e realizar um trabalho aglutinador e de proximidade. Carlos Cortes reconhece que a realidade actual é difícil, no entanto garante que se vai dedicar a 100 % “aos médicos e aos doentes” nos próximos anos, referindo que quer ser “um provedor do doente”. O médico diz que pretende modernizar a Ordem dos Médicos, tornando-a “menos burocratizada".