Jornalismo regional foi tema de debate em Benavente

A história de O MIRANTE e a sua ligação aos leitores, empresas e instituições estiveram em cima da mesa nas “Conversas com Gente dentro”, promovidas pela Junta de Freguesia de Benavente. Bernardo Emídio, coordenador editorial de O MIRANTE, foi o orador convidado da sessão de sexta-feira, 17 de Março. A importância do jornalismo regional como veículo de proximidade e de informação à população motivou o debate e as questões colocadas pela plateia. A história e o percurso do jornal foram outros dos temas partilhados e que motivaram a curiosidade da assistência, onde se encontravam estudantes de Comunicação Social.

Bernardo Emídio sublinhou que O MIRANTE vai continuar a ser um jornal próximo dos cidadãos e que vai continuar a contribuir para a formação intelectual da região ribatejana fazendo serviço público e de escrutínio do poder de forma independente e séria. “Somos um jornal que se preocupa com os problemas das pessoas e que vai aos sítios para dar lhes dar voz, seja na aldeia mais isolada ou na cidade. Esta dedicação garante a fidelização dos leitores, que recebem o jornal todas as semanas em casa, e que também contribuem directamente para o nosso trabalho enquanto parte interessada sugerindo reportagens ou alertando para problemas”, referiu, acrescentando que o facto de O MIRANTE viver desde sempre exclusivamente da publicidade tem muitas vantagens na concretização de um projecto editorial independente.

O debate durou cerca de duas horas e meia e teve muita interacção por parte da assistência, principalmente de três jovens estudantes que estão a tirar o curso de Comunicação Social. Entre várias dúvidas, os jovens quiseram saber como se mantém a motivação para escrever quando os leitores apenas lêem uma pequena percentagem do artigo completo, se os jornalistas têm medo quando têm que denunciar alguma situação e enfrentar alguém que cometeu alguma transgressão, qual será o futuro do papel, entre outros temas. Os jovens quiseram também saber o que motivou a fundação de O MIRANTE, em 1987, e como cresceu até aos dias de hoje em que abrange a região ribatejana.

A moderação da conversa esteve a cargo de João Ferreira Dias, do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e contou com a presença da anfitriã, Inês Correia, presidente da Junta de Freguesia de Benavente. A iniciativa “Conversas com Gente Dentro” vai receber mais duas sessões. Dia 24 de Março o tema são as mulheres portuguesas nos finais da idade média, com a professora Ana Maria Rodrigues. Dia 31 de Março o mote são as artes de rua.