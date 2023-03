Sai uma reunião de câmara para a mesa do canto

A última reunião descentralizada do executivo da Câmara de Alcanena teve um palco improvável: o Café Belmira, na localidade de Carvalheiro, freguesia de Louriceira. Foi na tarde de segunda-feira, 20 de Março, que se fez história no Poder Local daquele concelho e, quiçá, do país, com os políticos a debater e votar os assuntos da agenda e o proprietário do espaço, o senhor Manuel Silvério Rafael, a assistir enquanto tomava conta do pequeno estabelecimento. Durante a sessão, alguns clientes foram chegando para beber um café ou uma cerveja não disfarçando a surpresa pelo aparato no local, habitualmente pacato. A título de curiosidade, para acompanhar os trabalhos, os políticos beberam água da torneira, embora o calor da tarde convidasse a uma bebida fresquinha.

Num canto do café foram colocadas as mesas onde o executivo reuniu. Em frente ao balcão foram dispostas cadeiras e as mesas foram arredadas para que, quem quisesse, assistir pudesse fazê-lo mais comodamente e onde se sentaram quatro interessados. Num dos extremos do balcão, por cima de algumas grades de cerveja e refrigerantes, um velhinho telefone preto, ainda com marcador de números em disco, remetia para memórias do século passado antes do advento dos telemóveis e outra parafernália tecnológica.

O Café Belmira é o ponto de encontro da comunidade já que na aldeia não existe uma colectividade em funcionamento e por isso foi o local escolhido pelo executivo municipal, que tem apostado na descentralização das reuniões camarárias, para pôr o Carvalheiro no mapa das sessões. O vice-presidente do município, Alexandre Pires, que substituiu o presidente, ausente por estar em lua-de-mel, agradeceu a amabilidade do dono do café por disponibilizar o espaço. Com um sorriso tímido, o proprietário do Café Belmira respondeu que o executivo municipal poderia utilizá-lo sempre que precisasse.