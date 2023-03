Semana Santa em Ourém com várias actividades culturais

Este ano marca o início de um novo formato da Semana Santa em Ourém, com a representação da Via Sacra ao Vivo a acontecer de dois em dois anos.

O programa da Semana Santa em Ourém promove uma grande variedade de actividades de cariz cultural, que se realizam de 2 a 9 de Abril. A actividade vai estar centrada em momentos religiosos como a celebração da Ceia do Senhor, a liturgia da Paixão do Senhor ou a celebração da Solene Vigília Pascal. O programa inclui também momentos dedicados às crianças com um atelier de Páscoa e um jogo de enigmas, à descoberta do Folar da Páscoa.

Para além de visitas orientadas aos espaços religiosos da Vila Medieval de Ourém, vai decorrer também um concerto de música sacra com a participação da Orquestra Filarmónica das Beiras, Coro do Orfeão de Leiria, Coro de Câmara da Ourearte e Chorus Auris da AMBO. O evento central da programação vai ser a Celebração da Eucaristia de Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, seguida da Procissão dos Passos pelas ruas da Vila Medieval.

