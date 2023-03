Sofia precisa de nova cirurgia para corrigir problema renal

Sofia Martins, a menina de oito anos que foi operada no ano passado por correr risco que um rim direito deixasse de funcionar, necessita de nova cirurgia. Por continuar a fazer infecções urinárias após a cirurgia os médicos, depois de realizados exames específicos, detectaram que Sofia nasceu com a uretra – canal que liga os rins à bexiga – desviada. A nova cirurgia vai corrigir de vez o problema. No entanto, a cirurgia, que está marcada para 28 de Abril, custa 7.600 euros uma vez que vai ser mais demorada, complexa e a menina precisa de ficar internada cinco dias.

A família de Sofia conseguiu angariar 2.800 euros com um espectáculo solidário que organizou em Fevereiro, ficando a faltar cerca de cinco mil euros, dinheiro que não tem. Recorde-se que o facto de Sofia precisar de uma cirurgia com urgência gerou uma onda de solidariedade que permitiu angariar cerca de cinco mil euros, o valor necessário para a operação, exames e tratamentos no hospital, dinheiro que os pais não tinham para avançar com a operação. Menos de 24 horas depois de O MIRANTE ter publicado a notícia no seu site na Internet foi conseguido o dinheiro necessário.

Vera Rodrigues Pires e José Martins, que vivem em Santarém, viram-se obrigados a recorrer ao hospital privado depois de terem andado nos últimos três anos com a filha, Sofia, em médicos por causa de uma infecção urinária provocada por uma bactéria. Quando a menina começou a ter infecções urinárias todos os meses Vera Rodrigues Pires e José Martins levaram a filha ao hospital. Começou por tomar antibióticos para parar a infecção mas a terapia não foi eficaz.