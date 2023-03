Conservação das ruas e falta de limpeza continuam a liderar queixas em VFX

Entre 21 de Novembro e 31 de Dezembro os moradores do concelho de Vila Franca de Xira apresentaram ao município 46 ocorrências a precisar de resolução urgente e a falta de manutenção de pavimentos, limpeza e higiene urbana liderou a lista. A informação prestada aos eleitos na última assembleia municipal revela que apenas naquele período os problemas de conservação de ruas e pavimentos lideraram a lista das participações públicas realizadas pelos moradores ao município, com dez ocorrências, seguidas de perto por casos de poluição sonora (9), manutenção, limpeza e rega de jardins (8), anomalias na limpeza e conservação de espaços públicos (7) e mau estado da iluminação pública, com cinco ocorrências.

Da lista faz parte também a manutenção das ciclovias com quatro ocorrências, a recolha de lixo (2) e um caso de animais abandonados. Os munícipes apresentaram também cinco reclamações, todas relacionadas com o funcionamento das piscinas municipais: uma turma deixada sem professor e duas queixas de temperatura da água demasiado baixa na Piscina Baptista Pereira de Alhandra; a interrupção de aulas de natação no Natal sem aviso prévio na piscina de Alverca; e a ausência de professor de natação sem aviso prévio na Piscina Municipal da Póvoa de Santa Iria. Em todas as reclamações o tempo de resposta do município rondou entre os três e os oito dias.

Já no portal municipal “Fale Connosco” a câmara recebeu, no mesmo período, 36 denúncias de moradores, a maioria relativa a conservação de ruas e pavimentos, pedidos de informação, limpeza e conservação de espaços públicos, sinalização de trânsito, saneamento, rupturas e desvios de tampas, conservação da iluminação pública, manutenção e rega de jardins, vacinação animal, refeições escolares, animais abandonados, ruído de obras e corte de árvores.