Não existem diferenças nem complexos para quem tem Síndrome de Down

Em Portugal, as estatísticas apontam para que um em cada 800 bebés nasça com Trissomia 21. O MIRANTE assinala o Dia Internacional do Síndrome de Down, que se comemora a 21 de Março, com uma reportagem que desmonta estigmas e preconceitos.

Ana Silva tem 47 anos e é responsável por atender o telefone e abrir a porta na delegação de Santarém da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental). É o rosto e a voz da instituição no Vale de Santarém e diz, com orgulho, que adora a sua cara. Além disso, integra os grupos de poesia, teatro, coro, pratica natação e faz tapetes de arraiolos. “A Trissomia 21 não me impede de fazer nada. Consigo fazer tudo. Não existem diferenças nem complexos, só na cabeça de algumas pessoas”, afirma a O MIRANTE com um sorriso rasgado.

O MIRANTE esteve nas instalações da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) a propósito do Dia Internacional da Síndrome de Down que se assinalou a 21 de Março. Ali estão 25 utentes com essa condição. Ana Silva está na APPACDM há cerca de 30 anos e vive em Vilgateira, concelho de Santarém. Apanha o autocarro sozinha até Santarém e depois vai para o Vale de Santarém na carrinha da APPACDM.

Ana Luísa Paveia, de 39 anos, tem grande autonomia e trabalha no Jardim-de-Infância da Fonte Boa. A carrinha da APPACDM leva-a até ao local de trabalho e depois vai buscá-la. Deixa-a na Rodoviária e segue sozinha para casa, em Santarém. Adora o trabalho que faz: enche garrafas de água, muda os lençóis das camas das crianças para as sestas, ajuda a lavar a loiça e dá-se muito bem com as suas colegas de trabalho. “Sinto-me útil e adoro trabalhar”, confessa a O MIRANTE.

A directora técnica da APPACDM, Marta Estêvão, explica que a instituição estabeleceu um protocolo com o complexo da Fonte Boa que permite a integração da utente. Quando não trabalhava praticava ginástica, remo, natação, dança e jogava à bola. Agora, com grande parte do tempo ocupado, apenas pratica hipoterapia.

André Filipe, de 39 anos, é de Casével e e gosta de trabalhos ligados à agricultura. Passa o dia na APPACDM e tem-se destacado no desporto. Pratica natação, coferball (basquetebol adaptado) e atletismo, tendo sido recordista mundial da modalidade no mês de Janeiro. Marta Estêvão trabalha na IPSS há 21 anos e garante que os utentes são felizes e os funcionários também. “São nossa família. Quando um deles morre é muito complicado para nós. Todos temos uma história com cada um e eles dão-nos tanto, tanto amor. Dão-nos motivação e vontade de trabalhar todos os dias e são pessoas realmente especiais”, garante.

A psicóloga da APPACDM, Carla Redol, explica que vai existindo espaço na comunidade para integrar pessoas com Síndrome de Down mas ainda é preciso sensibilizar mais as empresas. “É mais fácil integrar quem tem uma deficiência mais ligeira. Tentamos sensibilizar as empresas porque aqueles que têm maior capacidade querem muito trabalhar, querem sentir-se úteis e é fundamental incluí-los na sociedade. Queremos acreditar que já não se olha para as pessoas com Síndrome de Down de maneira diferente”, refere Carla Redol.

A psicóloga considera que ainda existe algum receio, até da própria família, para que as pessoas com Down tenham a sua própria família. “Este síndrome é uma condição genética mas também pode estar associada à hereditariedade. Construir uma família depende muito do grau de limitação da pessoa, mas dificilmente conseguem gerir uma casa, contas; a sua capacidade intelectual não lhes permite fazerem tanto e por isso torna-se complicado, embora existam casos em que pessoas com Down têm filhos e a sua própria família”, sublinha Carla Redol.