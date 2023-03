Programa de prevenção de risco de incêndio em Casal dos Bernardos

Na manhã de sábado, 11 de Março, decorreu um exercício de evacuação de incêndio rural em Casal dos Bernardos, integrado no âmbito do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”. A iniciativa visou testar a capacidade de resposta das autoridades e da população em caso de incêndio, implementando desta forma este projecto em mais uma freguesia do concelho de Ourém.

No terreno estiveram várias entidades, incluindo o serviço municipal de Protecção Civil, as três corporações de bombeiros concelhias (Caxarias, Ourém e Fátima) e a Guarda Nacional Republicana. O vereador Rui Vital e o presidente da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos, Jorge Lopes, também estiveram presentes.

O exercício testou os procedimentos de evacuação das localidades de Formarigos, Vale da Trombeta e Vale da Bolota em caso de incêndio florestal, com a intervenção de cerca de 34 operacionais apoiados por 10 viaturas, que auxiliaram a evacuação dos civis envolvidos no exercício para o ponto de encontro, no Centro Social de Casal dos Bernardos.

Para a implementação do programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, os serviços municipais de Protecção Civil, em articulação com a junta, realizaram previamente o levantamento das características da população e do edificado de cada uma das aldeias, identificando as pessoas que vão assumir a função de oficiais de segurança local, com a missão de alertar a população para o risco de incêndio e organizar a evacuação, se necessário.

No final do exercício, Miguel Freire, coordenador da Protecção Civil de Ourém, destacou a importância de respeitar as orientações dos agentes de autoridade civil nas situações de incêndios florestais e sensibilizou os presentes para assegurarem a limpeza das faixas de gestão de combustíveis envolventes às suas habitações.

O programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras” é destinado a todo o país, mas tem como principal alvo os municípios onde estão localizadas as freguesias de risco no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. O programa assenta em três pontos: gestão de combustível, plano de evacuação das aldeias e campanha de sensibilização.