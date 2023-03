Ranchos folclóricos de Salvaterra recebem apoio financeiro

Foram aprovados por unanimidade os protocolos entre a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e os ranchos folclóricos do concelho. Na reunião camarária do dia 22 de Março, que se realizou no salão nobre dos Paços do Concelho, definiu-se um apoio financeiro de 3250 euros para a realização das actividades do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, do Rancho Folclórico Regional dos Foros de Salvaterra, da Associação Danças e Cantares da Várzea Fresca e do Rancho Típico do Foros de Salvaterra.