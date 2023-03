Salvaterra de Magos vai ter dois novos médicos de família

O presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, anunciou a contratação de dois médicos de Medicina Geral e Familiar para o concelho de Salvaterra de Magos, em regime de mobilidade. O tema surgiu quando Luís Gomes, vereador da oposição, quis saber o ponto de situação dos médicos de família no concelho na última reunião de câmara, que se realizou na quarta-feira, 22 de Março.

A Câmara de Salvaterra de Magos vai dar um incentivo financeiro até 700 euros mensais aos médicos que se fixem no concelho para trabalhar, com o objectivo de colmatar a falta de profissionais de saúde no concelho. A autarquia disponibiliza uma habitação para uso próprio e do agregado familiar, assegurando as despesas da água, luz e internet.

Estas medidas, conforme já tinha sido notícia em O MIRANTE, são disponibilizadas a médicos que mantenham o vínculo por contrato de trabalho em funções públicas para o exercício de funções como médico de Medicina Geral e Familiar na Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de Salvaterra de Magos durante pelo menos três anos.