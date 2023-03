Uma nova associação em VFX que se dedica à prática de corrida

Atletas do 2600TR juntam-se todas as semanas no caminho ribeirinho de Vila Franca de Xira

“Ninguém fica para trás” é o lema da 2600TR, associação criada recentemente em Vila Franca de Xira que se dedica à corrida. Tudo começou com um grupo informal de seis pessoas, que praticavam trail running (corrida na natureza). Com o tempo juntaram-se mais atletas, incluindo corredores de estrada, e o grupo passou a equipa com vários gostos dentro da corrida.

Fábio Coelho, 36 anos, é um dos rostos da associação. O electricista de Vila Franca de Xira sempre gostou de correr mas há seis anos começou a levar as coisas mais a sério e a entrar em provas. As redes sociais e o passa-palavra fizeram o resto. O grupo inicial foi crescendo e já são mais de 70 pessoas unidas pelo mesmo gosto. A O MIRANTE o presidente da 2600TR explica que quarenta pessoas são sócias pagantes e que a associação foi formada para a equipa poder estar registada e desenvolver a vertente competitiva.

Fábio Coelho conta que o objectivo principal é trazer mais pessoas para a rua e sensibilizá-las para a prática desportiva. Por isso o grupo reúne todas as quintas-feiras, às 18h30, junto à Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira, para fazer o percurso de ida e volta até Alhandra pelo passeio ribeirinho. A visibilidade foi juntando cada vez mais atletas solitários a este treino conjunto, onde ninguém fica para trás. Cada um vai ao seu ritmo. Quem quer corre, outros caminham. Mas quem fica mais atrás vai sempre acompanhado pelos corredores mais experientes.

O 2600TR sempre teve mais homens que mulheres mas Rita Nunes, 33 anos, engenheira civil, sublinha que a ala feminina tem vindo a crescer e actualmente correm entre 10 a 15 mulheres. Na equipa há apenas um ano, após conhecimento através das redes sociais, Rita já levou amigas e o namorado para os treinos. O gosto pela actividade desportiva começou na faculdade, em que sentiu necessidade de aliar o esforço mental ao físico.

Durante a pandemia João Cravo, 34 anos, começou a levar a corrida mais a sério. Era um escape e uma oportunidade para sair de casa. Agora já compete em provas de trail running e dia 1 de Abril vai participar noutra de 64 quilómetros. Uma das histórias que o surpreendeu foi uma pessoa com debilidade física nos membros superiores ter feito 144 quilómetros a correr, entre Lisboa e Fátima, em 25 horas.

A associação 2600TR foi constituída dia 26 de Dezembro de 2022. No plano de actividades para este ano, e por forma a abranger pessoas com diferentes capacidades físicas, estão previstas caminhadas em grupo. Uma delas será aliada à recolha de lixo. Está prevista também a participação de atletas da equipa em provas de estrada e circuitos de trail running.