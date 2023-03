Vila Franca de Xira vai criar “eco-centro” para centralizar recolha de monos

partilhe no Facebook

O município de Vila Franca de Xira está a finalizar o estudo prévio para instalar no concelho o seu primeiro eco-centro, um espaço que permitirá às juntas de freguesia que recolhem monos por todo o território terem um espaço condigno e apropriado para descarregarem esses materiais, antes de seguirem para valorização ou reciclagem.

A ideia é que o espaço permita evitar que muitos monos continuem a acumular-se nos ecopontos do concelho, um problema ambiental que se arrasta por resolver desde a pandemia. A criação do eco-centro foi anunciada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última assembleia municipal de Vila Franca de Xira, depois de ter sido novamente questionado por eleitos municipais para os problemas que continuam a ser sentidos na recolha.

“Este novo eco-centro além de servir as juntas de freguesia permitirá também que os moradores, querendo, possam eles próprios ir a esse eco-centro e depositar os resíduos e separá-los, ajudando na sua valorização e reciclagem”, explicou o autarca.

