Arraial do Cão animou canil de Santarém

Objectivo foi dar a conhecer as instalações e condições do canil municipal de Santarém e os animais que tem para adopção

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) recebeu, no dia 25 de Março, o primeiro Arraial do Cão, no Canil/Gatil Municipal. O evento contou com um desfile de cães, onde participaram os animais do canil e que estão disponíveis para adopção, visitas ao canil e gatil, animação para as crianças, música ao vivo, oferta de brindes e food trucks.

A iniciativa teve como objectivo dar a conhecer as instalações e condições do canil municipal e os animais que tem para adopção, referiu o vereador da Câmara de Santarém, Nuno Russo, que tem o pelouro do canil e gatil municipal. O município diz que tem feito um investimento no canil para proporcionar melhores condições de bem-estar aos animais residentes, nomeadamente a compartimentação do parque exterior, que possibilitou a mudança de ambiente dos cães que estavam nas boxes, há mais tempo, e onde agora podem correr livremente.

O CROAS tem ainda em curso a execução de várias candidaturas ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas para investimento e ampliação do canil, com a criação de mais boxes, recuperação do parque de exercícios e adquisição de vinte gatis que vão fazer parte de um programa de captura, esterilização e devolução de animais, para colónias de gatos da cidade.