Trânsito cortado na envolvente à Praça de Touros do Cartaxo

A zona envolvente à Praça de Touros do Cartaxo vai estar encerrada ao trânsito rodoviário desde as 23h00 desta quarta-feira, 29 de Março, até às 19h00 de 31 de Março, para acolher o fluviário móvel bem como para garantir a segurança das crianças e jovens que vão visitar esse equipamento.

Em comunicado, a Câmara do Cartaxo lamenta o incómodo causado e apela à compreensão dos automobilistas. O município recomenda também que quem tenha o seu veículo estacionado junto à Praça de Touros, o retire antes da hora de encerramento ao trânsito.

Nos dias 30 e 31 de Março, o Fluviário vai receber a visita de mais de 1500 crianças dos dois agrupamentos de escolas do concelho. No dia 30 de Março, quinta-feira, as visitas estão abertas a toda a população, em duas sessões que vão decorrer das 20h30 às 21h30 e das 21h30 às 22h30, respetivamente. A participação é sempre gratuita, reservada à lotação do espaço, que é de 140 lugares sentados.