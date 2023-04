Alpiarça assinala 109º aniversário de elevação a concelho com diversas actividades

Alpiarça vai assinalar o 109º aniversário de elevação a concelho no domingo, 2 de Abril, feriado municipal, com uma série de iniciativas. As comemorações arrancam na noite de sábado, 1 de Abril, pelas 21h30, com a revista à portuguesa “Assim C'Assim”, que vai realizar-se no Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho. Na manhã de domingo, 2 de Abril, entre as 09h00 e as 13h00, decorre uma recolha de sangue, na sede do clube desportivo Os Águias, organizada pelo Grupo de Dadores de Sangue do concelho.

Na biblioteca municipal, a partir das 10h00, decorre a Feira do Livro Infantil e o espectáculo para bebés, intitulado “A cor do limão”, da Associação Andante. Pelas 11h00 realiza-se o Percurso Mistério entre Gerações que tem partida da biblioteca municipal. Às 15h00, no anfi-teatro exterior da biblioteca municipal, a tarde é dedicada ao folclore com as actuações do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio.

Pelas 17h00 decorre a cerimónia de entrega de medalhas municipais a funcionários do município que tem lugar no auditório Mário Feliciano. As comemorações do dia de elevação de Alpiarça a concelho terminam com o concerto musical de Diogo Carapinha, no mercado municipal. As entradas são livres.