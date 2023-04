Bombeiros da Chamusca recebem apoio superior a 222 mil euros

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca (AHBVC) vai receber um apoio do município, num investimento total de cerca de 222.500 mil euros. A medida foi aprovada, por unanimidade, na última reunião do executivo camarário.

O reforço da verba anual vai ser repartida por vários protocolos, dos quais 60 mil euros são destinados ao apoio do funcionamento do Sector Operacional, sendo o restante apoio financeiro para o funcionamento das várias equipas, nomeadamente da Equipa de Intervenção Permanente (89 mil euros), Posto de Emergência Médica (49 mil euros) e Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (33 mil euros), refere a autarquia em comunicado. No que diz respeito à cedência de instalações para funcionamento do Serviço Municipal de Protecção Civil, o município atribuiu um apoio de 4.200 euros.