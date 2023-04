Câmara de Coruche “sem ilusões” após reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas

Autarcas de Coruche saíram sem esperança da reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas. Não estão previstas obras no rede viária do concelho, com excepção de uma hipótese remota de intervenção na estrada nacional 251, na localidade de Azervadinha.

A Infraestruturas de Portugal não vai avançar com a maior parte das obras na rede viária no município de Coruche, e que são consideradas prioritárias para a câmara municipal. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira, e o vereador com o pelouro das obras, Pedro Tadeia, estiveram reunidos com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, em Lisboa. Os autarcas defenderam a necessidade de reforçar a sinalização rodoviária vertical e a repavimentação da Estrada Nacional 251, que atravessa a localidade de Azervadinha. Uma via propícia a acidentes dado o elevado tráfego automóvel.

Em cima da mesa esteve ainda a construção de uma rotunda na entrada poente da freguesia do Couço, a construção do Itinerário Complementar 10 e 13, e uma nova travessia no vale do Sorraia. “Ficámos com alguma luz ao fundo do túnel em relação à estrada 251, no troço da Azervadinha. Mas sem certeza não vale a pena criar ilusões”, disse em declarações a O MIRANTE o vereador Pedro Tadeia.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE