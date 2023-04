Casa da Juventude de Azambuja abre portas aos jovens do concelho

Jovens podem usufruir do espaço, todas as quartas-feiras à tarde, para conviver, estudar e realizar actividades lúdicas.

A Casa da Juventude, situada na Rua dos Campinos na vila de Azambuja, passou a abrir as suas portas aos jovens do concelho, todas as quartas-feiras, entre as 14h30 e as 17h30.

Os jovens podem usufruir de todas valências do espaço, podendo “aproveitá-lo para estudar, ler, relaxar, conviver, e ainda desfrutar diversas actividades como jogos de tabuleiro, PlayStation 5 e ténis de mesa”, refere a autarquia em comunicado.