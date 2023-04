Cem Soldos recebe formação gratuita de iniciação à internet para adultos

Iniciativa surge no âmbito de um projecto da Rede de Bibliotecas do Médio Tejo que tem como objectivo dar formação à população para utilizarem da melhor forma os meios tecnológicos.

Durante os meses de Março, Abril e Maio, entre as 18h30 e as 20h30, vão realizar-se as acções de formação gratuita de iniciação à internet para adultos na sede da Junta de Freguesia da Madalena e Beselga, na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar. O

A iniciativa surge no âmbito do projecto CIA – Cidadania Informada e Activa, da Rede de Bibliotecas do Médio Tejo, e tem como objectivo dar formação à população para utilizarem da melhor forma os meios tecnológicos ao seu dispor, nomeadamente a internet. Em nota de imprensa, explica-se que as acções não são apenas para quem não tem nenhuma experiência com a internet, mas para todos aqueles que, mesmo usando redes sociais ou outros meios, não conhecem o suficiente para uma utilização segura e que tire partido das múltiplas opções disponíveis úteis e necessárias no dia a dia.

A formação é de 10 horas divididas por cinco dias de duas horas cada. A primeira acção decorre de 27 a 31 de Março. A segunda de 10 a 14 de Abril e a terceira realiza-se na segunda semana de Maio. A formação abrange um total de 30 formandos.