Detido em Santarém por posse de armas proibidas

Detenção ocorreu no âmbito de investigação por crimes de ameaça com arma de fogo e extorsão.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém deteve um homem, de 39 anos, por posse de arma proibida no concelho de Santarém. A detenção ocorreu a 28 de Março no âmbito de uma investigação por crimes de ameaça com arma de fogo e extorsão, que decorreu durante um ano. Os militares da GNR apurou que os suspeitos constituíam um grupo de indivíduos organizado que através de ameaça e coação, utilizando armas de fogo, extorquiam valores monetários às suas vítimas.

No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a duas buscas domiciliárias e sete não domiciliárias, nomeadamente em veículos, nos concelhos de Santarém e Alpiarça. A GNR apreendeu o seguinte material: 24 doses de cocaína; duas pistolas; um revólver; uma pistola de alarme modificada; uma pistola de alarme; 27 munições; 18 cartuchos; 7.740 euros em numerário e diversa documentação relacionada com o crime em investigação. Para além do suspeito detido foram constituídos arguidos mais dois homens, de 42 e 49 anos. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Almeirim.