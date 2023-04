Doentes sem família e sem casa ocupam camas nos hospitais da região

Actualmente estão internados com protelamento de alta 14 doentes no Hospital Distrital de Santarém (HDS) e 10 nas três unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Abrantes, Torres Novas e Tomar. 18 dos doentes são considerados casos sociais e aguardam institucionalização em ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos. Se se comparar os números de 2021 e 2022 confirma-se que houve um aumento do número de casos que, tendo alta médica, continuam internados nos hospitais por não terem para onde ir. Se no caso do HDS o número caiu de 7 para 6 doentes entre 2021 e 2022, no CHMT o número de doentes aumentou de 79 para 96.

