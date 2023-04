Encontrado morto empresário de Samora Correia desaparecido desde Fevereiro

Foi encontrado sem vida esta quarta-feira o empresário de Samora Correia, João Salvador Caniço, que desapareceu no dia 14 de Fevereiro em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras. O corpo vai ser autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, segundo informação de familiares. As cerimónias fúnebres ainda não têm dada marcada.

O empresário do sector das carnes, de 48 anos, jantou com a esposa e o filho, de 14 anos, no dia em que desapareceu. Na quarta-feira, 15 de Fevereiro, a esposa, Vânia Monteiro, apresentou queixa na GNR de Samora Correia e posteriormente na PSP de Vila Franca de Xira.

Familiares e amigos chegaram a procurar o empresário em Santa Cruz, local onde o casal tem uma casa de férias. Vânia Monteiro acabou por encontrar a carrinha de João Caniço junto a uma arriba em Santa Cruz. O corpo do empresário acabou agora por ser encontrado mais de um mês após o seu desaparecimento.